В Кремле рассказали о переговорах Порошенко и Путина

Президент Украины Петр Порошенко и его российский коллега Владимир Путин периодически проводят телефонные переговоры. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По заверению Пескова, пресс-служба Кремля не всегда анонсирует или рассказывает о некоторых переговорах, но это не означает, что их не существует в природе.Напомним, о последних телефонных переговорах между президентами Украины и РФ сообщал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его словам, Путин и Порошенко контактировали в последние дни 2017 года.