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В Минздраве озвучили противопоказания к вакцинации от кори


Добавлено: 21 янв 2018 в 14:49, Категория: Украина
В Минздраве озвучили противопоказания к вакцинации от кори

Минздрав Украины опубликовало список противопоказаний, при которых не стоит делать прививки от кори.

Так, на странице Минздрава отмечается: «По мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38°С не являются такими противопоказаниями. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется».

Так, не стоит делать прививку при остром заболевании, которое сопровождается температурой, выше 38,5°С.

Противопоказанием является также серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п).

Также, нельзя делать прививки от кори беременным. Вакциной КПК не прививают беременных, поскольку она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

Помимо этого, нельзя делать прививку при заболеваниях и состояниях организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе).

Также, в Минздраве добавили, что в случае возникновения временных противопоказаний к вакцинации ребенок получает так называемый медотвод от прививок.

Противопоказания на больший срок, чем две недели, может определить только иммунологическая комиссия, которая обычно собирается в районной больнице или городской или областной поликлинике. Потом этого пропущенные по календарю прививки нужно наверстать.



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Добавлено: 21 янв 2018 в 14:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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