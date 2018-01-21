4 февраля мимо Земли пролетит 2002 AJ129 — околоземный астероид среднего размера.

NASA отмечает, что ширина космического тела составляет примерно 0,5 км, а длина — 1,2 км. Максимально близкое расстояние, на которое астероид приблизится к планете, будет в 10 раз большим, чем расстояния между Землей и Луной, и будет равно около 4,2 млн км.

Несмотря на то, что астероид 2002 AJ129 классифицируется как потенциально опасный, он не представляет реальной угрозы столкновения с нашей планетой в обозримом будущем.

Сотрудник NASA Пол Ходас отмечают: «Мы следим за этим астероидом более 14 лет и очень точно знаем его орбиту… Наши расчеты показывают, что астероид 2002 AJ129 не имеет шансов — ноль — столкновения с Землей 4 февраля или в любое время в течение следующих 100 лет».

Embedded video for В NASA показали видео приближения к Земле астероида

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