В США на «Марш женщин» против политики Трампа вышли сотни тысяч человек

В США по всей территории страны прошли многотысячные демонстрации против политики президента Дональда Трампа — «Марш женщин 2018», приуроченные к первой годовщине его президентства.

Сообщается, что сотни тысяч людей приняли участие в маршах в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и других американских городах. Большинство демонстранток были одеты в розовые вязаные шапочки (pussy hats), которыми они пытаются напомнить о грубых высказываниях Трампа, которые он иногда позволет себе в адрес женщин.

По информации, участницы акций также держали плакаты с лозунгами вроде «Место женщины — в Белом доме», «Сражайся, как девочка», «Выбери клоуна — жди цирк» и другие.

При этом Трамп невозмутимо отреагировал на «Марш женщин» отметив, что в США наблюдается хорошая погода, являющаяся «идеальным днем для всех женщин для проведения марша».

Фото: