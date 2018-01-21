В США Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств

Одну из известнейших достопримечательностей США — статую Свободы и Эллис Айленд закрыли для посещения туристов.

Сообщается, что туры и экскурсии станут опять доступны туристам, когда американские федеральные ведомства, которые были закрыты 20 января, возобновят работу. При этом тех, кто уже купил билеты, просят обратиться к руководству сайта, чтобы оформить возврат.

Представитель паромной компании Рафаэль Абреу сообщил, что в рабочие дни количество пассажиров парома до острова Эллис достигает трех тысяч, выручка от продаж билетов составляет около 55 тысяч долларов. В связи с этим, в дни закрытия компания может потерять половину дохода.

Из-за остановки работы американского правительства на территории достопримечательностей США, таких как Йеллоустоунский национальный парк и Индепенденс-холл — места подписания Декларации независимости США в штате Пенсильвания, не работают службы, финансируемые из госбюджета. Закрыты центры приема туристов и туалеты. В то же время частные гостиницы продолжают работу.

Напомним, конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи — срока истечения нынешнего закона о финансировании правительства.