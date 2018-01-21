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В США вышла в космос напечатанная на 3D-принтере ракета


Добавлено: 21 янв 2018 в 15:23, Категория: Украина
В США вышла в космос напечатанная на 3D-принтере ракета

Американская частная космическая компания Rocket Lab провела успешный запуск ракеты-носителя Electron с собственного космодрома в Новой Зеландии.

Суперлегкая ракета-носитель Electron стала первой ракетой, которая была отпечатана на 3D-принтере.

Ракета стартовала с полуострова Махия на северо-востоке Новой Зеландии и доставила на орбиту три спутника для коммерческих заказчиков.

Известно, что в мае 2017 года компания осуществила первый запуск ракеты Electron со стартовой площадки в Новой Зеландии, но в тот раз ракету не удалось вывести на орбиту.

Основным назначением Electron является доставка на орбиту небольших спутников и других мелких грузов до 225 килограмм.



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Добавлено: 21 янв 2018 в 15:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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