В США вышла в космос напечатанная на 3D-принтере ракета

Американская частная космическая компания Rocket Lab провела успешный запуск ракеты-носителя Electron с собственного космодрома в Новой Зеландии.

Суперлегкая ракета-носитель Electron стала первой ракетой, которая была отпечатана на 3D-принтере.

Ракета стартовала с полуострова Махия на северо-востоке Новой Зеландии и доставила на орбиту три спутника для коммерческих заказчиков.

Известно, что в мае 2017 года компания осуществила первый запуск ракеты Electron со стартовой площадки в Новой Зеландии, но в тот раз ракету не удалось вывести на орбиту.

Основным назначением Electron является доставка на орбиту небольших спутников и других мелких грузов до 225 килограмм.