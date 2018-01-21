В Украине из-за непогоды обесточены 294 населенных пункта

В Украине из-за сложных погодных условий обесточенными остаются 294 населенных пункта в пяти областях. Их основная часть сосредоточена в Одесской области.

В пресс-центре ГосЧС сообщают, что по состоянию на 07:00 21 января указано, что без электроснабжения остаются 197 населенных пункта — в Одесской области, 65 — в Черниговской, 21 — в Днепропетровской, 9 — в Кировоградской, 2 — в Черкасской.

К восстановлению электроснабжения этих населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В ГосЧС также проинформировали, что движение транспорта на участках автодороги М-05 «Киев — Одесса» на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях, но на подъемах замедлено из-за гололеда.