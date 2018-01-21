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В зоне АТО украинские военные 7 часов боролись за раненого диверсанта


Добавлено: 21 янв 2018 в 13:31, Категория: Украина
В зоне АТО украинские военные 7 часов боролись за раненого диверсанта

Украинские врачи около семи часов пытались спасти жизнь раненого российского диверсанта.

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что боевику было перелито 1,5 литра плазмы крови. На данный момент он в реанимации под наблюдением военных медиков. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Кроме того, в штабе рассказали подробности захвата диверсанта в плен: «19 января в районе Широкино вражеская диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных. Наши защитники заблаговременно заметили продвижение ДРГ. Враг понял, что его разоблачили и открыл огонь в сторону украинских защитников. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновения раненого члена группы».



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Добавлено: 21 янв 2018 в 13:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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