Вашингтон планировал включить Россию в проект «звездные войны» — СМИ

Экс-президент США Джордж Буш в 1992 году рассматривал Россию как потенциального партнера в проекте Стратегической оборонной инициативы (СОИ, «звездные войны») подразумевающей создание космической системы ПРО. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Проект СОИ предполагал создание космических средств обороны от ракетного удара. Издание отмечает, что в начале 1990-х годов британское правительство во главе с Джоном Мейджором предупредило о том, что администрация Буша хотела предложить российскому лидеру Борису Ельцину войти в партнерство в программе СОИ. Газета отмечет, что США пошли на такой шаг, потому что американское правительство было «восхищено тем, как Ельцин уничтожил коммунизм», из-за чего было готово поделиться своими стратегическими военными технологиями.

Идея проекта по защите от ядерного удара СОИ, известного как «звездные войны», родилась в администрации президента США Рональда Рейгана еще в начале 80-х. Предполагалось, что создание противоракетной обороны в космосе будет защищать страну от ракет, которые могли быть запущены, например, из Ливии, которой правил Муаммар Каддафи, или Ирака, контролируемого Саддамом Хусейном.

Проект СОИ свернули в 1993 году из-за его дороговизны и чрезвычайной сложности осуществления.