По утверждению Хуга, значительно ухудшилась ситуация на Донбассе на протяжении последней недели, когда было зафиксировано не менее 6500 нарушений режима предотвращения огня и существенное увеличение случаев использования нелегального «Минскими договоренностями» тяжелого вооружения — не менее 370 раз. «Также возросло количество случаев использования тяжелого вооружения, нелегального минскими сделками - 371 случай против 6 в прошлую неделю», — сообщил 1-ый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что «никаких сдвигов в процессе отвода сил и разминирования не наблюдается».

«Мы зафиксировали не менее 6500 нарушений режима предотвращения огня».

На протяжении минувшей недели ситуация в вопросе безопасности в Донбассе ухудшилась. «Это (рост. — RT) не менее чем на 70 процентов в сравнении с предшествующим отчётным периодом», — обозначил Хуг.

Он добавил, что зафиксировано существенное увеличение случаев использования запрещённого тяжёлого вооружения.

«Цифры не могут передать все то, что там происходит. Насилие стало частью жизни людей, которые там проживают», — добавил он.

На линии разграничения ОБСЕ зафиксировала 46 единиц вооружения.

Он добавил, что за предыдущий год от обстрелов и разрыва мин погибли либо были безумно травмированы не менее 40 детей.

По его словам, СММ ОБСЕ также отметила, что на прошедшей неделе люди на востоке государства Украины остались без света, газа и проточной воды.