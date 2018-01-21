В МФЦ Петербурга собрались самые большие очереди из-за записи в 1-ый класс

В ночь на 20 января стартовала 2-ая волна прием заявлений от родителей на прием детей в первые классы. Запись открылась также в полночь на портале госуслуг, но родители не доверяют сайту, так как «лично подать документы надежнее». Об этом информирует pr-служба комитета по образованию Петербурга.

Все заявления будут накапливаться в электронной базе на протяжении 30 дней, после этого школы начнут рассылать приглашения. Тогда записались 13 тыс. первоклашек.

В Многофункциональных центрах Петербурга приняли практически всех родителей первоклашек, занимавших очереди с четырех часов утра. Согласно официальным данным, предоставленным представителями петербургского МФЦ, за два часа с момента открытия многофункционального центра было обработано не менее трёх с половиной тыс. заявок на запись детей в первые классы. При подаче заявления через портал Государственных услуг, родителем вносятся данные родителя (законного представителя) ребенка и ребенка, сканы документов не прилагаются.

В первом этапе участвовали льготные категории жителей.