В Саратове на уборку улиц от снега вышли 1300 дворников

В Волжском районе Саратова 20 января в уборке примыкающих территорий, тротуаров и подъездных путей к организациям приняли участие предприятия всех форм собственности, заведения социальной сферы и управляющие организации.

И для рабочих городских служб по благоустройству 20 января стало «черной» трудовой субботой.

«За минувшие сутки было вывезено 1842 кубометра снега и наледи, использовано 485 тонн пескосоляной смеси и 201,3 тонны реагентов».

В Кировском районе чистят Привокзальную площадь и площадь перед аэропортом, улицы Московскую и Героев Отечества. В Октябрьском районе работы будут вестись на Политехнической, Беговой, Разина и остальных дорогах.

«В течение дня планируется расчистить остановочные павильоны и пешеходные переходы, привести в порядок прилотковую часть и тротуары, а еще произвести посыпку». Ночью на уборке работали 110 единиц техники.

В Волжском районе Саратова обещают очистить пешеходные зоны по Волжской, Чернышевского, Федина, Октябрьской. Тут будут чистить Чапаева, Чернышевского, Горького, Вольскую, Советскую, Радищева, Мичурина, Рахова, Большую и 2-ую Садовые, Политехническую и иные улицы. Без внимания не оставят ни один район. Чистка тут будет проводиться механизированным методом. Утром дороги и дворы присыпало снегом, а утром осадки усилились. В Заводском районе уберут от снега Чернышевского, Дегтярную, Ново-Астраханское шоссе, Политехническую, проспект Энтузиастов, Кавказскую, Пензенскую, Пономарева, Авиастроителей.

В Октябрьском районе планируется провести чистку проезжей части, пешеходных переходов и остановок на центральных дорогах города, а еще на Политехнической, Беговой, Степана Разина.