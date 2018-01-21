Ярославская область заняла 11 место в рейтинге самых известных регионов у туристов

Аналитическое агентство подготовило рейтинг популярности регионов во период новогодних праздников.

По предварительным достоверным сведениям агентства, Ярославская область входит в число 15-ти самых посещаемых туристами субъектов РФ.

По традиции, в тройке лидеров находятся Москва, столичная область и Санкт-Петербург. Ярославию также обогнали Санкт-Петербург, Владимирская, Тюменская, Вологодская, Саратовская области, Башкирия и Татарстан. В сопоставлении с прошедшим годом количество туристов, прибывших в республику в праздничные дни, выросло на 35 процентов. Столицу посетило не менее 4,8 млн туристов, что на 13% больше, чем годом ранее. 3-е место у Краснодарского края — 600 тысяч туристов, передаёт сайт канала «360». Столичная область приняла не менее 2,7 млн человек, рост составил около 10%.

Напомним, по оценке региональных властей, туристический поток в Калининградскую область вырос на 2,5-3% по сравнению с прошлыми новогодними праздниками. На втором — столичная область.