Южноафриканец Дэрил Импи стал победителем велогонки "Тур Даун Андер"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Южноафриканский велогонщик Дэрил Импи из команды Mitchetton-Scott выиграл гонку Мирового тура "Тур Даун Андер", которая проходила по дорогам Австралии.

Победителем заключительного шестого этапа стал немец Андре Грайпель (Lotto Soudal). Второе место занял австралиец Калеб Юэн (Mitchetton-Scott), третье – словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe). Российский гонщик Katusha-Alpecin Павел Кочетков стал 61-м.

В общем зачете победил Импи. Второе место занял австралиец Ричи Порт (BMC), третье – голландец Том-Йелте Слагтер (Dimension Data for Qhubeka). Кочетков стал 93-м.