Забелинская, Дмитриев, Шмелева, Войнова обеспечили себе место на ЧМ в Нидерландах

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская, призеры Игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова, Денис Дмитриев и Дарья Шмелева обеспечили себе место в составе сборной России на чемпионате мира в Нидерландах, заявил главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира пройдет в Апелдорне (Нидерланды) с 28 февраля по 4 марта. В воскресенье завершился финальный этап Кубка мира по велоспорту на треке, где Забелинская в паре с Марией Новолодской завоевала бронзу в мэдисоне.

"У Ольги Забелинской и Марии Новолодской получился фантастический дебют в мэдисоне. Если бы дистанция была длиннее, итальянкам и голландкам бы непросто пришлось. Мы остановимся на этом варианте мэдисона на чемпионат мира, не будем ничего менять", - сказал Ковпанец по телефону корреспонденту РИА Новости.

"Обеспечили себе участие в чемпионате мира Денис Дмитриев, Даша Шмелева, Настя Войнова, Павел Якушевский, Александр Дубченко, - добавил он. - Дмитриев, Шмелева, Войнова на подготовке сейчас, чемпионат России пропустят. На чемпионате в Санкт-Петербурге мы определимся с оставшимися позициями. Перед финальным этапом Кубка мира у нас провисал по квотам мужской омниум, мужской кейрин и мэдисон. Завтра квалификация закроется и будем уже думать на эту тему".