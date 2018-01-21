Женщины-мамы поддержали ульяновских курсантов-танцоров скромным видео

Зрелых женщин, снявшихся в видео, в интернете стали называть «мамами» ульяновских курсантов. Женщины афишировали свою версию скандального клипа.

В социальных сетях за некоторое количество дней появилось множество клипов в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которые представили песню Satisfaction к клипу Бенни Бенасси. «Однако Мамы, которые видят в данном просто дурачество, вот и решили поддержать ребят!», — заявляет пользователь AlexTuranga, выложивший клип в Cеть. Надеемся, что руководство тоже не получит.

Участницы нового ролика на видео также занимаются домашними делами, танцуя под песню Satisfaction: гладят белье, протирают пыль, пылесосят, готовят и даже чистят снег.

На размещенных кадрах женщины зрелого возраста пылесосят, гладят, протирают пыль и готовят, пританцовывая под известный хит Бенни Бенасси.

Мамы поддержали Ульяновских летчиков Satisfaction.