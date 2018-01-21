Зону АТО покинула одна из крупнейших бригад ВСУ

Из зоны АТО в Донбассе в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада Вооруженных сил Украины.

На данный момент бойцы подразделения уже прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область, где их торжественно встречали

Кроме того, в Закарпатье прибыл эшелон с техникой и автомобилями 128-й бригады.

Сообщается, что формирование должно пробыть за пределами зоны АТО около полугода — минимум до июля 2018 года.

Известно, что бойцы держали защиту в районе Попасной, Зайцево, Горловки, Торецка.

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