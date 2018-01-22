Абэ поведал о пути решения территориального спора с Россией

Кроме того, японские власти планируют выстроить систему сотрудничества с Москвой «на основе отношений глубокого доверия с президентом Путиным» для решения «различных интернациональных вопросов», в том числе ситуации с Корейским полуостровом.

«Мы последовательно, одну за другой, станем выполнять достигнутые с Россией договоренности, на данной основе будет решен территориальный вопрос и подписан японо-российский мирный договор», — обозначил Абэ.

Премьер Японии Синдзо Абэ считает, что развитие двусторонних отношений с РФ имеет большой потенциал.

Он напомнил, что в 2014-м году японцы побывали на могилах собственных предков на Кунашире и Итурупе. Об этом объявил японский премьер Синдзо Абэ. Абэ подчеркнул, что Токио и далее будет проводить работу, направленную на углубление связи с Москвой, а кроме этого продвигать общую хозяйственную деятельность на островах.

К концу осени предыдущего 2017 г. Абэ проинформировал, что посетит Москву весной 2018 в рамках старта «перекрестного года» РФ и Японии. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере ведущих технологий, включая атомную энергетику, а кроме этого в области гуманитарных обменов.