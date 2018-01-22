Аккредитация такси на ЧМ-2018 стартует 1 февраля

Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу начнется 1 февраля 2018.

«МАДИ 1 февраля 2018 начнет добровольную аккредитацию такси для работы на Чемпионате мира по футболу». «Это даст возможность поднять качество обслуживания и безопасность гостей чемпионата», — пояснили в транспортном комплексе.

Напомним, что к началу зимы президент РФ Владимир Путин поздравил руководителя Международной федерации футбола Джанни Инфантино с Новым годом и выразил уверенность в том, что чемпионат мира 2018 года, который будет проходить в России, пройдет удачно. Такси должны быть оборудованы опознавательным знаком, информацией о тарифах, а так же передавать данные своего местонахождения. «Кроме того, в салоне должно присутствовать детское кресло и аппарат для безналичного расчёта». Так, за постоянное нарушение правил транспортировки пассажиров и багажа МАДИ аннулирует аккредитацию, — поведали в МАДИ.

Кроме того, лишать аккредитации будут и за ДТП, ежели оно произошло по вине водителя такси.

Заявки от компаний-перевозчиков будут приниматься весь февраль, все остальные отборочные процедуры на 100% закончатся к 31 мая.

До этого заместитель председателя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин сообщал, что власти столицы рассматривают возможность введения фиксированных тарифов на такси к чемпионату мира по футболу, чтобы так обезопасить от переплаты пассажиров, в том числе иностранных гостей главенства. «Всю нужную информацию об аккредитации такси можно найти на официальном сайте главы города Москвы», — заключили в инфоцентре.

Чемпионат мира по футболу Российская Федерация примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.