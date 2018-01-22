Белый дом: поездка Трампа в Давос находится под вопросом

Поездка президента США Дональда Трампа на международный экономический форум в Давосе находится под вопросом из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщает Chicago Tribune, ссылаясь на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

«Я не думаю, что это вероятно. Я не представляю этого. Нашим приоритетом является возобновление работы правительства», – ответила она на вопрос, посетит ли Трамп форум в Давосе.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что президент Петр Порошенко встретится с Дональдом Трампом в Давосе.

Фото: The Wire