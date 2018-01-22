Бирюков подозревает Пескова в работе на СБУ

Советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook предположил, что спикер президента России Дмитрий Песков может работать на СБУ.

«Иногда складывается ощущение, что пресс-секретарь оного главстерха работает на СБУ, серьезно. Я ведь действительно сейчас не шучу, более того — реально не исключаю.Оно делает наброс, вся наша прокремлевская рать радостно несется с писюнами наперевес, а тут — хлоп, его не так поняли», — написал Бирюков.



Ранее Дмитрий Песков отрицал, что говорил о непубличных встречах президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

Фото: НикВести