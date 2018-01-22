Боевики обстреляли подконтрольную ими территорию

Боевики обстреляли из тяжелого вооружения, вероятно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск.Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО."По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения", - говорится в сообщении.В штабе отмечают, что украинские военнослужащие вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону ними же захваченного Докучаевска."Таким образом российские наемники в очередной создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов", - подытожили в штабе.