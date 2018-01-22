Бузова рассказала подписчикам о своей любви: Батрутдинов подтвердил.

Ольга Бузова выложила в инстаграм очередное фото в шикарном купальнике, которое подписала цитатой из Шекспира.

Особенно порадовала подписчиков Бузовой, то что, звезда написала о готовности к новой любви.

Тимура закидали комментариями о том, что ему необходимо жениться на Бузовой, так как они очень гармонично смотрятся вместе. Нашлись и те, кто предположил, что Батрутдинов просто пиарится за счёт Бузовой, так как посты с её участием собирают в три раза больше лайков, чем без неё.