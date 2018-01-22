ЧЕ по тяжелой атлетике-2018 не состоится в Албании в запланированные сроки

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике-2018 не состоится в Албании в запланированные ранее сроки (26 марта - 1 апреля) из-за проблемы, связанной с допингом, сообщается на официальном сайте Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Как отмечается в сообщении, исполком Федерации тяжелой атлетики Албании ушел в отставку "из-за допинг-проблемы", поэтому национальная ассоциация не сможет организовать турнир в конце марта.

EWF уточняет, что в настоящий момент рассматривает два варианта - выбрать новую страну-хозяйку турнира или отложить проведение соревнований на более поздний срок, чтобы дать организаторам больше времени на подготовку. "Наш приоритет - провести турнир в намеченные ранее даты - с 26 марта по 1 апреля. Теперь EWF ведет переговоры с несколькими федерациями, чтобы определить страну, где пройдет турнир", - говорится в сообщении.

Изначально турнир должен был пройти в Турции, но Международная федерация тяжелой атлетики 30 сентября отстранила турецкую федерацию за допинг-нарушения. Тогда же были наказаны федерации России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Украины и Молдавии.

Как отмечает Insidethegames, к отставке руководства албанской федерации привела реакция общественности и СМИ на положительный допинг-тест на станозолол штангистки Ромелы Бегай, который она сдала на чемпионате мира-2017 в США. Ранее спортсменка также попалась на станозололе на чемпионате мира-2014, говорится в материале.

СМИ отмечает, что теперь только Румыния и Грузия остаются реальными претендентами на право принять турнир.