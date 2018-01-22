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Человечество скатывается с вершины Бытия на уровень приматов


Добавлено: 22 янв 2018 в 09:07, Категория: Политика
Человечество скатывается с вершины Бытия на уровень приматов

Посмеемся вместе или погрустим. Как кому легче. Лозунг «вся власть искусственному интеллекту», выдвинутый цивилизованным миром, похоже, усваивается нашими элитами и потихоньку внедряется в мозги населению. Его долго убеждать не надо. Ноутбуки, гаджеты и прочие девайсы совершенствуются с такой скоростью, виртуальные технологии вторгаются в жизнь с такой настырностью, что кажется, вот-вот – и вся наша убогая и скорбная жизнь осветится компьютерным интеллектом. Делать ничего будет не надо. Нажимай кнопки – и всё. Чем не байки про ковер-самолет и скатерть-самобранку или сапоги-скороходы?

И все бы ничего, если бы не досадные оговорки. На днях, поговаривают (даже кое-что просочилось в сми), в Москве был отмечен серьезный сбой в работе автомобильных навигационных систем. То ли у спутников съехала крыша, то ли произошли сбои в системах связи, то ли гаджеты забастовали, - никто толком не ведает, а вездесущие сми, словно по чьей-то команде, прикусили языки. На память сразу приходят другие события из той же серии.

Искусственный интеллект, внедряющийся в нашу повседневную жизнь, периодически дает сбой. Тут хакеры влезли в банковские программы и утащили сотни миллионов долларов, там столкнулись поезда, управляемые компьютером, здесь отказала автоматика ракет-носителей… В чем причина?

Во-первых, не стоит и даже опасно переоценивать пресловутый искусственный разум. Человеческий фактор имеет свои слабости и ограничения, но все-таки в любой нештатной ситуации человек найдет такие решения, которые бездумной машине не по силам. Во-вторых, давно известно: то, что один закодировал, другой раскодирует. Чем большими массивами функций будет владеть искусственный разум – тем выше риск вероломного и корыстного вмешательства в его нули и единицы. Он ведь не пожалуется! А беды с теми же автомобилями без водителей при желании можно натворить выше крыши. Я всегда удивлялся наивности организаторов цифровых систем управления, например, в здравоохранении. Неужели кому-то еще невдомек, что на следующий день после введения этой тотальной цифровухи детальнейшие базы данных с подробнейшими историями болезней миллионов москвичей появятся на толкучках вроде Филёвской. И за очень умеренную цену.

Главный же вопрос – кому и зачем это надо? Человек это образ и подобие Божье, и он, способный, в принципе, черпать знания и вдохновение от самого Творца, обладает таким разумом, о котором ни одна машина мечтать не может. Другое дело, что мы сами, вытесняя Бога из картины мира и собственного сердца, обрекаем свой интеллект на деградацию и одичание. СМИ, реклама, шоу-бизнес и Дом-2 довершают скорбное дело. С вершины пирамиды Бытия человек скатывается почти на уровень приматов. Но чья это вина?

Чтобы подсластить пилюлю и подвесить очередную морковку перед погрустневшим человечеством, смышленые выпускники Кембриджа придумывают байку про «искусственный интеллект», почти ничем не отличающуюся от баек про НЛО, людей-Х, детей Индиго и прочей чепухи.

И напоследок. Не стоит забывать, что живем мы не в хрустальном замке, висящем в безвоздушном пространстве, а на родной земле, подверженной резким перепадам температур, сдвигам тектонических плит, пробуждениям вулканов и еще сотням катаклизмов. А ведь есть еще терроризм и войны! Глады и моры! Какой же на всё это нужен искусственный интеллект!

Александр Нотин

http://pereprava.org/privacy/4028-grimasy-iskusstvennogo-intellekta.html



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Добавлено: 22 янв 2018 в 09:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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