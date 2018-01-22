Две тысячи граждан Назарово в морозы остались без отопления и горячей воды

Назаровские коммунальщики с честью вышли из сложнейшей ситуации, устранив последствия серьезной трагедии: обнаружив и заварив прорыв на тепло-магистрали.

Такое решение принято, беря во внимание условия, в которых оказались практически две тысячи граждан города.

Облаками горячего пара заволокло в районе улиц 30 лет ВЛКСМ, Парковая. «Температура в квартирах около 20 °С». Место порыва уже найдено, тепловики приступили к его устранению. «Теплоснабжение и горячее водоснабжение отключенных домов восстановлено», — сообщается в заявлении.

На устранение трагедии отправлены профессионалы Назаровской ГРЭС, компаний «Жилкомсервис» и «Теплосети».

В диспетчерской службе сообщили, что вопрос об эвакуации жильцов не рассматривается, однако ежели быстро устранить неполадку не удастся, то «вопрос будет решаться».