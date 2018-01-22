Эд Ширан сделал предложение Черри Сиборн

Автор: Лиза Сарапина

Эд Ширан объявил о своей помолвке с Черри Сиборн. В своем Инстаграме певец признался, что обручился с Сиборн прямо перед Новым Годом, а также добавил, что они с Черри очень счастливы и влюблены.

Эд Ширан с невестой

По словам ВВС, Ширан и Сиборн познакомились еще в школе, хотя встречаться начали только в 2015 году. Черри — профессиональный игрок в хоккей. В трогательной записи Эд отметил, что их коты «тоже очень довольны друг другом».

В марте 2017 года Ширан признался Us Magazine, что хит Perfect был навеян Сиборн. Он также добавил, что строка: «босиком по траве, слушая нашу любимую песню» — это воспоминание о времени, проведенном с Черри на Ибице, когда они босиком сходили с ума на лужайке под Future March Madness.