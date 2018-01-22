Ели, сосны, пихты: на левом берегу Дона посадят сотню хвойных деревьев

По информации из официальных источников, вопрос по высадке крупномерных хвойных деревьев на территории городских лесов на левом берегу поручил соответствующим службам руководитель администрации города Виталий Кушнарев.

«Особое внимание необходимо уделить приживаемости зеленых насаждений, уходу за ними».

100 крупномерных хвойных деревьев высадят в Ростове на левом берегу Дона в районе Ростов-Ареныоб этом Privet-Rostov.ru проинформировали в пресс-центре городской администрации. Соответствующее поручение дал руководитель администрации Виталий Кушнарев.

Отметим, что на текущий момент общая площадь городских лесов Ростова-на-Дону составляет 3711 гектаров.

Кроме того, в рамках подготовки города к проведению Чемпионата мира по футболу в нынешнем 2018 г, на левом вдоль дороги расчистили 41 гектар площади от кустарника и мелколесья.

На текущий момент разрабатываются схемы смешения древесных пород применительно к лесорастительным условиям и назначению городских лесов. Они превосходно справляются с лишней влагой. Новые деревья планируют высадить на данной территории. Это — ива, тополь, береза и хвойные породы деревьев.