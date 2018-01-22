ГПСУ на границе с Польшей задержала украинца, шедшего пешком в ЕС

Вчера вечером правоохранители задержали на украинско-польской границе пешего путешественника.

Госпогранслужба Украины сообщает, что пограничники отдела «Краковец», в нескольких сотнях метров от границы с Польшей задержали мужчину, который в обход пункта пропуска пытался попасть в Польшу. Задержанный оказался жителем Львовщины 1987 года рождения. У него при себе было водительское удостоверение и вещи, необходимые для путешествия. По его словам, он направлялся за границу в поисках лучшей жизни.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины будет принимать суд.