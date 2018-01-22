Хоккеист "Спартака" Хохлачев: забивать приятно, но проигрывать гораздо обиднее

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости, Александр Рогулев. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Александр Хохлачев заявил, что ему приятно забрасывать шайбы, но при этом гораздо обиднее, когда команда терпит поражение.

"Спартак" в понедельник проиграл череповецкой "Северстали" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме со счетом 3:4. Хохлачев отметился хет-триком.

"Тяжело что-то говорить, но поражение получилось обидное. Нужно отдать должное Череповцу, они бились до конца. Приятно забивать голы, но я не думаю об этом: проигрывать гораздо обиднее. Конечно, уныния никакого в команде нет, сейчас забудем и будем готовиться к следующему матчу. Не было такого, что "Северстали" было важнее победить: играли-то на равных, мы тоже бились", - сказал Хохлачев журналистам.