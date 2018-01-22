Худяков снял свою кандидатуру с выборов президента в пользу В.Путина

Кандидат в президенты РФ Роман Худяков решил снять свою кандидатуру.

По его словам, которые приводит «Парламентская газета», не менее пятисот приверженцев из партии «Честно» собрали в его поддержку 105 тыс. подписей.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации в качестве кандидата на пост руководителя государства следует собрать как минимум ста тыс. подписей.

«Мы собрали и принесли 105 тыс. подписей, которые находятся в этих коробках», — сообщил репортерам сам Худяков. «Мы считаем, необходимо поддержать кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина», — обозначил Худяков. Отметим, сегодня избирательный штаб В.Путина сказал, что завершил сбор подписей за него. При всем этом кандидат обозначил, что сбор проходил непросто, а самую большую трудность доставили северные регионы, где установились сильные морозы.

Сам Худяков представляет партию «Честно».