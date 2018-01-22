IFAB: результаты использования системы видеопомощи арбитрам обнадеживают

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Результаты использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в футбольных матчах обнадеживают, говорится в заявлении по итогам ежегодного бизнес-собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который уполномочен изменять правила игры в футбол.

Как сообщается на официальном сайте IFAB, участники собрания, которое состоялось в понедельник в Цюрихе, согласились, что эксперимент по внедрению системы, призванной сократить число судейских ошибок, проведен тщательно, а результаты применения системы в официальных матчах "позитивные и обнадеживающие".

Эксперимент проводился более чем в 804 матчах в 20 турнирах и национальных ассоциациях. Около 56,9% видеоповторов были запрошены для того, чтобы разобрать ситуации, связанные с назначением пенальти и забитыми голами. В среднем за матч система использовалась менее пяти раз, медианное время проверки - 20 секунд. В 93% случаев система VAR подтверждает первоначальное решение судьи, в 68,8% игр она не потребовалась. Точность решений системы повысилась до 98,9%, в 8% случаев решение VAR повлияло на исход матча.

Ранее коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок заявил, что система VAR будет использоваться во время чемпионата мира-2018 в России.

ФИФА примет решение о возможном применении системы VAR на чемпионате мира в России после мартовского собрания IFAB. Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций 2017 года в России.

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