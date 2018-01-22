Игры «патриотов»: Украинцы на Майдане избили «Путина» (ФОТО, ВИДЕО)

Украинские «патриоты» провели в Киеве «флешмоб», под названием «Стоп Путин, стоп война», больше напоминающий ритуалы первобытных племен, чем поведение граждан европейского, как они считают, государства.

Несколько десятков национально озабоченных украинцев избили на Майдане манекен, символизирующий Путина.

Как пишут украинские СМИ, «это часть флешмоба, к которому присоединились украинцы из более 40 стран».

Завершился «флешмоб» действием, которое можно объяснить исключительно с помощью психиатрических терминов. Один из собравшихся, стоя перед поверженным манекеном и размахивая желто-синим флагом под одобрительные возгласы собратьев по разуму, сообщил «Путину», что этот флаг «скоро будет над Кремлем». При этом он спрсил у манекена: «Ты меня слышишь?»