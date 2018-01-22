Известный украинский политик избран вице-президентом ПАСЕ

Народный депутат Украины Владимир Арьев избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.«В 2018 буду вице-президентом ПАСЕ. Это должен быть сложный год в Ассамблее. Прорвемся, потому что с такой делегацией, как украинская, невозможное возможно!» — сообщил политик.Выборы на пост вице-президента ПАСЕ прошли в понедельник на первом заседании зимней сессии структуры.Кроме Арьева вице-президентами ПАСЕ избраны Вернер Амон (Австрия), Влодзимерз Бернаски (Польша), Любош Блаха (Словакия), Роза Бьйорк Бринйолфсдоттир (Исландия), Титус Корлатеан (Румыния), Роджер Гейл (Великобритания), Джонас Гуннарссон (Швеция), Альфред Хеер (Швейцария), Акиф Чагатай Кылыдж (Турция), Стелла Кириакидес (Кипр), Ана Катарина Мендес (Португалия), Марианн Микко (Эстония), Андреас Ник (Германия), Джо Ореилли (Ирландия), Мария Обрадович (Сербия) и Николь Трис (Франция).