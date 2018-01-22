Камельзон: Весниной и Макаровой по силам выиграть Australian Open в парах

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Вероника Столбунова. Олимпийским чемпионкам россиянкам Елене Весниной и Екатерине Макаровой по силам выиграть Открытый чемпионат Австралии по теннису в парном разряде, сказал корреспонденту РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Веснина и Макарова в матче третьего круга обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катерина Синякова. В четвертьфинале россиянки сыграют с шестой парой турнира Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай).

"Этой слаженной паре, имеющий большой опыт побед, по силам выиграть Australian Open. Я думаю, что девочки стоят на правильном пути. Технически они очень хорошо подготовлены, у них все должно получиться. Наконец я слышу, что у наших спортсменов есть осознанное понимание того, чем они занимаются. Я могу пожелать только победы им, они это могут. Очень приятно, что эта пара держится у нас на плаву, на самом высоком уровне", - сказал Камельзон по телефону.

"Эта победа, которая дала возможность нашим олимпийским чемпионкам выйти вперед – утешение тому, что мы играем без российских спортсменов. Это большая проблема, которой должна озаботиться Федерация тенниса России, начиная от руководства, заканчивая тренерским штабом. Задел для дальнейшей работы есть, а организационная структура явно слабо работает", - добавил он.