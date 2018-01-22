Климкин: Украина готова перенести переговоры по Донбассу из Минска

Украина готова перенести переговоры по урегулированию военного конфликта в Донбассе из Минска на другую площадку.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил: «Если мы будем иметь обоснованное понимание, что изменение локации то предоставит, то мы переместимся. Проблема того, что происходит на Минском площадке — проблема нежелания понять, что происходит. Теперь статус тех, кто представляет Донбасс нам понятен. Минск, Астана или иное место — не является определяющим».

Кроме того, он добавил, что не видит того, каким образом перенос минской площадки в Астану предоставит Украине плюсы.