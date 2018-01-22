Клинцевч назвал хамством ответ Киева на предложение вернуть крымскую технику

Первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Украина вновь продемонстрировала явное нежелание искать с Россией точки соприкосновения.

Таким образом сенатор прокомментировал отказ Киева от предложения российской стороны вернуть Украине оставленную на территории полуострова Крым в 2014 году военную технику. При этом Франц Клинцевич отметил, что отказ украинской стороны забирать технику был вполне ожидаемым и в очередной раз продемонстрировал нежелание Киева искать даже минимальные точки взаимодействия с Россией.

«Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову», - заявил политик, отметив, что имеет в виду заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что между Киевом и Москвой нет никакого диалога по крымскому вопросу.

При этом Клинцевич отметил, что это у России нет и не может быть диалога с Украиной по статусу Крыма, так как этот вопрос был окончательно закрыт в ходе референдума весной 2014 года и обсуждению не подлежит.

Напомним: в начале нового 2018 года президент России Владимир Путин предложил Украине вернуть ее военную технику, оставшуюся с 2014 года в Крыму, отметив при этом, что речь идет о десятках военных самолетов и кораблей, которые находятся на полуострове и пребывают в плачевном состоянии. Глава МИД Украины Павел Климкин, спустя почти две недели в понедельник 22 января заявил, что Киев не станет забирать из Крыма свою военную технику, чтобы не дать кому-нибудь повода говорить, что у Украины и России существует некий диалог по крымскому вопросу.