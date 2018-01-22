Красносельский поблагодарил Жириновского за поддержку Приднестровья

Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поблагодарил лидера парламентской фракции ЛДПР Владимира Жириновского за системную поддержку непризнанной республики в ходе встречи в Государственной Думе.

«Я поблагодарил Владимира Жириновского за системную поддержку Приднестровья», — рассказал «Парламентской газете» Вадим Красносельский. Читайте по теме

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Кроме того, отметил глава республики, во время встречи он получил от российского политика и лидера фракции «весьма дельные советы», которыми намерен воспользоваться.

Главным итогом аудиенции, по мнению Красносельского, является высказанное Владимиром Жириновским намерение и дальше поддерживать непризнанную республику.

«Жириновский ещё раз утвердительно заявил, что всегда будет поддерживать позицию Приднестровья и людей, которые населяют нашу территорию, независимо от национальности», — отметил Красносельский.

В ходе рабочего визита в Москву глава Приднестровья также встретился с заместителем председателя Правительства Дмитрием Рогозиным и главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

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