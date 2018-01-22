Крымский мост выстоит в девятибалльное землетрясение

Строители устанавливают антисейсмические устройства под пролеты автодорожной части моста через Керченский пролив. Шок-трансмиттеры защитят конструкции Крымского моста от сейсмического воздействия.

Это гидравлическое устройство перераспределит внезапно возникающие динамические нагрузки по опорам, поэтому мост выстоит и в девятибалльное землетрясение. Строители устанавливают шок-трансмиттеры между опорами и пролетами моста. Пресс-служба Крымского моста уточнила, что это «как ремни безопасности в автомобиле», шок-трансмиттеры позволят пролетам моста «дышать».

Сейчас в российском государстве есть несколько мостов с шок-трансмиттерами. Это вантовой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, который возвели к саммиту АТЭС в 2012 году, и на мостах в Сочи, которые построили к зимним Олимпийским играм 2014 года.

Поздравляю с Днём Крыма! Нужно быть ближе ;) #ждеммост #мыстроиммост #стройкавека pic.twitter.com/EoMIUq3b6o

— Крымский мост (@Krymsky_bridge) January 20, 2018