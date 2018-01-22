Лавров о миротворцах в Донбассе: «Это от нас не зависит»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявился, что ОРДЛО «пытаются задушить» идеями о введении миротворцев ООН в Донбасс.

Также, обсуждая возможность ввода миротворцев ООН в 2018 году на территории ОРДЛО он отметил: «Это от нас не зависит». «Если бы это зависело от нас, то они уже давно бы там появились… Мешает одно: никто не хочет начинать конкретно обсуждать наши предложения».

Также, он добавил: «Минские договоренности гласят — сначала надо провести амнистию, ввести в действие закон об особом статусе (который принят, но не введен в действие), инкорпорировать его в Конституцию и потом проводить выборы». «Люди, которых сейчас пытаются „задушить“ нелегальной блокадой, которым перерезают кабели, отрубая мобильную связь и изолируя их от внешнего мира, должны знать, что они не военные преступники, не террористы, как их назвали в Киеве, объявив АТО, хотя из этих регионов никто ни на кого не нападал».