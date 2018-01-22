Манчини: игроки "Зенита" хорошо провели первый матч в году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Футболисты "Зенита" хорошо провели первый матч в 2018 году, заявил главный тренер санкт-петербургского клуба Роберто Манчини.

В понедельник "Зенит" на сборе в ОАЭ со счетом 5:0 обыграл датский "Копенгаген".

"Я считаю, что ребята сыграли достаточно хорошо, учитывая, что это был первый матч после недели тренировок. Не вижу проблем", – сказал Манчини, слова которого приводятся на сайте "Зенита".

Манчини также сообщил, что небольшое повреждение получил полузащитник Леандро Паредес. "У него небольшое повреждение плюсневой кости, но, судя по всему, ничего серьезного", – рассказал итальянский тренер.

Новичок "Зенита" нападающий Антон Заболотный забил первый гол за команду.

"Это очень хорошее событие для меня, и важно, что команда победила в этом матче. Мы прибавляем от одной тренировки к другой, работаем, выполняем установки тренеров, все по плану. Я думаю, сегодня достаточно хорошо получались взаимодействия. Да, местами нам не хватало свежести ног, но мы это компенсировали тем, что вовремя отскакивали в оборону и играли на контратаках в первом тайме", – отметил Заболотный.