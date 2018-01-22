МИД: В Кабуле погибли 7 украинцев

В результате нападения на гостиницу «Intercontinental» в Кабуле погибли семь украинцев. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

«На сегодняшний день подтверждена гибель 7 граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть», — сказал Никитюк.

По его словам, украинский консул в Афганистане должен оформить документы для возвращения тел украинцев на территорию Украины, а также завершить процедуры по их идентификации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прокомментировал гибель украинцев в Кабуле.

Фото: Yahoo