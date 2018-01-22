Миллиардеры получили 82% мирового богатства

К началу международного экономического форума в Давосе организация Oxfam опубликовала новый доклад об имущественном расслоении населения в мире. В нем указывается, что состояние богатейших людей, которые составляют 1% от живущих на планете, за год выросло до 82%. При этом состояние прочих 3,74 млрд жителей за последний год поднялось всего на 2%.

По данным Oxfam, состояние миллиардеров с 2010 года увеличилось на 13%, то есть, в шесть раз быстрее, чем росли зарплаты обычных людей.

Богатые люди увеличили свое состояние за счет ухудшения условий труда рабочих в результате принятых под влиянием крупного бизнеса государственных решений.

«Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а, наоборот, провал системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций», — отметил исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима.

По его словам, эксплуатации подвергаются как жители развивающихся стран, так и граждане США. Например, во Вьетнаме женщины вынуждены работать круглосуточно, не видя своих детей. В то же время, в США сотрудницы птицеводческих предприятий ходят на работу в памперсах, так как им запрещено во время смены ходить в туалет.

Генеральному директору одного из пяти крупнейших мировых брендов моды требуется всего четыре дня, чтобы заработать деньги, которые зарабатывает бангладешская швея за всю свою жизнь, сказано в докладе. В США генеральному директору нужно чуть больше одного рабочего дня, чтобы заработать то, что получает его работник за год.

По данным Oxfam, женщинам приходится нелегко во всем мире — им обычно достается наименее оплачиваемая и наиболее опасная работа.

«Трудно найти политического или делового лидера, который не говорит, что их беспокоит неравенство. Еще труднее найти того, кто пытается что-то изменить. Многие из них активно усугубляют ситуацию, сокращая налоги и сокращая трудовые права», — сказал Бьянима.

В январе 2017 года Oxfam сообщила, что совокупные капиталы (426 млрд долларов) восьми богатейших жителей планеты и 50% человечества сравнялись.