Минобороны РФ сообщило о перехвате самолетами ВКС условного противника в стратосфере

Министерство обороны РФ сообщило об успешном перехвате условного противника истребителями российских ВКС.

Учения прошли в Нижегородской области. В качестве условного воздушного противника выступили два аналогичных истребителя, летевших на высоте в 11-15 километров. Всего в тренировке задействованы 10 экипажей ВКС РФ.

Пилоты самолетов обучались управлению обновленной модели истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Аппарат оснащен высокоточным оружием, в два раза превосходящим по эффективности вооружение прошлой модели самолета МиГ-31.