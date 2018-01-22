Минтранс предложил ограничить трату собранных с водителей штрафов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня должна рассмотреть законопроект, обязывающий региональные власти расходовать средства, которые собираются с водителей в виде штрафов, только на ремонт и строительство дорог, пишут «Ведомости». По итогам обсуждения будет решено, вносить ли документ на рассмотрение в Государственную думу.

Если так и произойдет, то новые правила могут вступить в силу с начала следующего года. Соответственно, «штрафные» деньги после этого запрещено будет направлять в региональный бюджет (откуда они, в свою очередь, расходовались на любые цели по усмотрению местных властей). Средства начнут поступать исключительно в дорожные фонды.

Лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что новый закон в случае принятия «уменьшит — хотя и не сведет к нулю — мотивацию местных властей к постоянному увеличению поборов», поскольку сейчас «эти деньги идут в общий котел и тратятся на что угодно, в том числе и на фестивали зимнего мороженого».

По данным «Известий», в законопроекте все же предусмотрены определенные нюансы. В частности, в дорожные фонды не планируется передавать средства от штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, плату за парковки и строительство съездов для объектов дорожного сервиса.

Напомним, по данным Росстата на конец 2016 года лишь 41,5% российских автомобильных дорог общего пользования (включая федеральные трассы) соответствовали принятым в стране нормативам. Тем не менее, в начале нынешнего года глава министерства транспорта Максим Соколов заявил о «развеивании» мифа о плохих дорогах РФ — правда, оговорившись, что речь идет «по крайней мере о федеральных». По словам чиновника, на данный момент установленным требованиям отвечают 80% федеральных автотрасс.