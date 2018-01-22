«Морозы -62°C» в Алтайском крае прокомментировали метеорологи

Управляющий Алтайского ЦГМС-филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Александр Люцигер опроверг распространяющуюся в регионе через сообщения в мессенджере WhatsApp информацию о наступлении аномальных морозов. Об этом в начале рабочей недели, 22 января, информирует портал Altapress. 21 января происходила «вирусная рассылка» фотографии с прогнозом на 24-28 января до -62 градусов.

Объявление подписано неким начальником ОГМО Алтайского ЦГМС Л. Ю. Морозовым.

Синоптики подтвердили изданию, что не распространяли такую информацию. Между тем работники местного Гидрометеоцентра опровергли данную информацию сообщив, что температура воздуха в указанные дни не опустится ниже минус 48 градусов ночью на отдельных территориях региона. В среднем она будет держаться на отметке минус 35-40 градусов. Что касается самого прогноза, то он, очевидно, фейковый, ведь температуры столь низких значений в Алтайском крае никогда не фиксировались: по официальным данным, до реального времени температура в Барнауле не спускалась ниже -42 градусов.

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