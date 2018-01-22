На Днепропетровщине перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

На трассе Днепр-Николаев, возле села Софиевка в Днепропетровской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
В пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщили: «Водитель не справился с управлением, вследствие чего автобус занесло на скользкой дороге. В салоне автобуса на тот момент находилось 10 пассажиров. Двое из них пострадали во время ДТП. Их доставили в городскую больницу Кривого Рога».
На месте аварии работали спасатели и сотрудники Нацполиции Днепропетровской области. Обстоятельства происшествия выясняются.
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