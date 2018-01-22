На шахтоуправлении «Покровское» из-за взрыва метана пострадали 8 шахтеров

В Донецкой области в результате вспышки метана на частном предприятии «Шахтоуправление «Покровское» ожоги получили восемь горняков.

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил: «8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия «Шахтоуправление «Покровское». Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу».

Отмечается, что происшествие произошло в 16:22, когда в шахте находилось 406 человек, а на аварийном участке — 37.

Все горняки были оповещены об аварии и выведены на поверхность.