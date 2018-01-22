На следующей неделе в столице России похолодает до минус 18 градусов

При всем этом погода в столице будет облачной.

Также он заметил, что с начала следующей рабочей недели температура повысится приблизительно до -2 -4 градусов мороза.

Начиная с понедельника Москва окажется в тылу балканского циклона.

Синоптики прогнозируют похолодание в ночное время до минус 18 градусов. «Во вторник в большей степени без осадков, в ночные часы в городе минус 12-14 градусов, по области 11-16 градусов, днем минус 7-9 градусов, в Подмосковье минус 6-11 градусов», — сообщил собеседник агентства.

В российской столице ожидают обильный снегопад и до -6 градусов мороза. Днем предполагается от 5-ти до 10-ти градусов мороза.

«Ожидается как правило солнечная и без существенных осадков погода с температурой тютелька в тютельку соответствующей собственной климатической норме».

«Это случится только в конце следующей недели, приблизительно четверг — пятница».