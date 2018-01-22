На Ставрополье прогнозируют снег с туманом

Так, днем 25 января будет до 6 градусов мороза, а ночью — до минус 9.

Метеорологи отмечают, что из-за перемещения холодного атмосферного фронта вечером 23 января и весь день 24 января в крае будет идти сильный снег, также предполагается туман и гололед. Из-за осадков и ухудшения погоды видимость на трассах снизится до 100 — 300 метров.

Похолодание вновь предполагается на Ставрополье, сказали в краевом Гидрометцентре.

ЕДДС Пятигорска советует пешеходам быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, а водителям личного автомобильного транспорта, по возможности, отказаться о поездок и пользоваться социальным транпортом. Ни в коем случае не выезжайте на летней резине, а еще с различным рисунком протекторов. Соблюдать правила транспортировки детей.

Водителям следует быть внимательными в местах вероятного появления пешеходов, особенно вблизи образовательных компаний и мест массового посещения жителей. -6 днем, сказали в пресс-центре ГУ МЧС РФ по СК.